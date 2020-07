Departement til turister: Husk fisketegnet

Thomas Munk Veirum Søndag, 19. juli 2020 - 11:32

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug minder om, at turister og andre gæster skal huske at købe fisketegn, hvis de ønsker at fiske, mens de opholder sig her i landet.

Man kan enten købe fisketegnet, inden man ankommer til landet eller i Grønland på posthusene.

Prisen på et fisketegn varierer, alt efter hvor lang tid man ønsker at kunne fiske:

For et 24 timers fisketegn: DKR 75 kroner

For en uges fisketegn: DKR 200 kroner

For en måneds fisketegn: DKR 500 kroner

Flere steder omfattet af koncession

Departementet gør også opmærksom på, at en række elve er omfattet af koncession til sportsfiskeri:

- Og man således som turist eller gæst skal henvende sig til koncessionshaverne, hvis man ønsker at fiske de pågældende steder, skriver departementet i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om: