Departement-opgør koster en kvart million

Thomas Munk Veirum Fredag, 15. maj 2020 - 07:49

I januar bestilte naalakkersuisoq for erhverv Jess Svane en juridisk vurdering af Skattestyrelsens administration af ordningen om obligatorisk pension.

Advokatfirmaet DLA Piper stod for at lave vurderingen. En faktura, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i, viser, at DLA Piper efterfølgende sendte en regning på 77.000 kroner til departementet.

Regningen omfatter dog også andet arbejde, men syv ud af otte punkter i DLA Pipers faktura handler om tid, som DLA Piper har brugt på at lave vurderingen af den obligatoriske pensionsordning for Jess Svane.

Syv ud af otte punkter i DLA Pipers faktura handler om den obligatoriske pensions ordning.

DLA Piper konkluderede, at Skattestyrelsen handlede i strid med loven. Den alvorlige anklage fik Departement for Finanser til at bestille en ny undersøgelse hos Kammeradvokaten.

Hasteopgave

Finansdepartementet fik desuden Kammeradvokaten til at vurdere, om Departement for Erhverv overhovedet havde ret til få vurderet Skattestyrelsens administration.

På grund af sagens karakter var det en hasteopgave. Notaterne blev bestilt af Departement for Finanser i de sidste dage i januar, og de færdige notater er dateret 5. februar og 10. februar.

Prisen for vurderingerne: 188.834,40 kroner.

Kammeradvokatens regning for udarbejdelsen af de to notater.

Dermed har de to departementer tilsammen brugt omkring en kvart million kroner på advokatsalærer i sagen.

Sermitsiaq.AG har spurgt formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, om, hvad han siger til, at departementerne har brugt skatteborgernes penge på at bekrige hinanden.

Kielsen slår fast, at han vurderer, at departementerne hver især havde ret til at bestille vurderingerne.