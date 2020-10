Departement kulegraves

Redaktionen Lørdag, 03. oktober 2020 - 11:35

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forvalter adskillige tilskud og støtteordninger til de erhvervsgrene som departementet varetager.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der er fiskeriudviklingspulje, der er genetableringsstøtte, der er finansieringsstøtte samt udviklingsstøtte til landbrugserhvervet, der er rente- og afdragsfrie udlån, der er rentebærende udlån, der er garantier for lån til grovvarekøb til fåreavl.

Igennem disse tilskud og udlån forvalter departementet således mere end 50 millioner kroner hvert år, og disse midler bliver tildelt fysiske personer, ligesom der er opkrævningsarbejde forbundet med lånene.

Departementschefen i Formandens Departement Hans-Peder Barlach Christensen fortæller til avisen Sermitsiaq, at den omfattende forvaltningsrevision skal ses i lyset af, at det er vigtigt for ham at beskytte medarbejdere mod enhver form for beskyldninger om uregelmæssigheder.

