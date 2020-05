Departement om Ilulissat: Der er styr på drikkevandet

Merete Lindstrøm Tirsdag, 26. maj 2020 - 17:48

Dumpen i Ilulissat har stået i brand i snart en uge. Alt fra gamle bildæk og fiskenet, til byggemateriale og plastikdunke er gået op i røg. Røg der blandt andet indeholder det giftige stof dioxin.

Det skaber bekymring i forhold til forurening af drikkevandet. Men der er styr på det, forsikrer Departement for Miljø og Natur.

- Allerede fredag i sidste uge bad vi Nukissiorfiit om, at der skulle tages prøver af drikkevandet, fortæller departementschef i Departement for Natur og Miljø, Mette Skarregaard Pedersen, til Sermitsiaq.AG.

Nukissiorfiit har udtaget prøver

Kenneth Nyland, der er teknisk direktør hos Nukissiorfiit, fortæller, at de er i fuld gang.



- Nukissiorfiit er altid meget opmærksom på drikkevandsforurening i forbindelse med røggas og i særdeleshed med åbne afbrændinger af affald. På grund af den ekstraordinære situation i Ilulissat har Nukissiorfiit igangsat et udvidet prøvetagningsprogram, siger han.

Hvad er dioxin Dioxin er et af de mest giftige stoffer, mennesket har frembragt, og det mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Dioxin nedbrydes meget langsomt samtidig med at det ophobes i fedtvæv og forekommer derfor i fedtholdige animalske produkter og fisk. Dioxin dannes ved forbrændingsprocesser og forskellige industrielle processer. Kilde: Miljø- og Fødevarerministeriet.

Departementet er tilsynsmyndighed på drikkevandsområdet og har dermed det overordnede ansvar. Hvis der bliver fundet noget i vandet, som gør, at det ikke kan drikkes, er det også departementet, der kommer med kogeanbefalinger. Men der ikke grund til at være bange for at drikke vandet, understreger departementschefen.

Vurderer at vandet er fint

- Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at det er sikkert at drikke vandet. Der er fuld fokus på situationen, og vi holder øje med, at vandkvaliteten er i orden, forsikrer hun.

Lige nu afventer Nukissiorfiit de første prøvesvar, fortæller den tekniske direktør.

- I samarbejde med Departement for Natur og Miljø er der udvalgt en række analyser for drikkevandet i Ilulissat. De første analyser af både rå- og drikkevandet er allerede udtaget, og bliver analyseret for gængse drikkevandskvalitetsparametre. Vi afventer nu analysesæt og resultater fra laboratoriet inden udtagning af de næste vandanalyser, siger Kenneth Nyland.