Departement advarer om ulovlig rensdyrjagt

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 23. august 2022 - 12:58

De første tre uger af rensdyrsæsonen er overstået. Og nu kommer departementet for fiskeri og fangst med en kraftig påmindelse om reglerne ved jagt på de store dyr.

- Eftersom der jages rensdyr og moskusokser på ulovlig vis, vil Departementet for Fiskeri og Fangst hermed på det kraftigste fremkomme med en påmindelse, starter departementet sin pressemeddelelse.

Departementet for fiskeri og fangst har kendskab til, at der er rensdyrjægere, som tager på jagt med deres hunde, at der skydes efter rensdyr fra både og at børn under lavalderen fanger rensdyr.

Det skriver departementet i en pressemeddelelse, og minder i den forbindelse om reglerne ved jagt på rensdyr.

Ingen hunde, kom i land og lad licenshavere skyde

Departementet kommer med en kraftig påmindelse om, at hunde ikke må medbringes ved fangst af rensdyr og moskusokser. Hunde i slædehundedistrikter er undtaget i reglen.

Samtidig må transportmidler som både ikke benyttes, mens man skyder efter rensdyr. Og børn under 16 år må heller ikke skyde rensdyr eller moskusokser.

- (Man skal) være fyldt 16 år for at kunne ansøge om licens til rensdyr eller moskusokse. Licensen, der er personlig, må ikke overdrages til andre. Det er således ulovligt, at lade andre skyde de rensdyr eller moskusokser, man iht. Licensen har ret til at skyde, skriver departementet.

Al fangst skal meldes til kommunens Sullissivik. Rapporteringspligten gælder også selvom man ikke har fanget rensdyr eller moskusokse. Overtrædelser af de gældende regler kan medføre bøde og konfiskation.