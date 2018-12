Demonstration: ”Nogen må gøre noget”

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 20. december 2018 - 17:06

Fredag eftermiddag kl. 13 vil der blive sunget sange og dannet ring om Dronning Ingrids Hospital i en demonstration mod de mange problemer i sundhedsvæsenet.

- Jeg har fået nok. Nu må nogen gøre noget. Jeg har selv været en del af sundhedssystemet. Personalet behandler en godt, men der er mange bump på vejen, når man har brug for hjælp, siger Erla Vinther, der har indkaldt til demonstrationen.

Da Erla Vinther i sidste uge kunne læse på Sermitsiaq.AG, at der resten af året ikke er flere lægetider at få på Dronning Ingrids Hospital, var det dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Naalakkersuisoq holder tale

Demonstrationen starter kl. 13 ved Dronning Ingrids Hospital med en julesang for patienterne og en fællessang om sammenhold. Herefter går turen forbi tandklinikken og ned til selvstyretårnet.

Ved selvstyretårnet vil der blive holdt taler. Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen, er ikke i byen, men Erik Jensen, naalakkersuisoq for arbejdsmarked, vil holde en kort tale. Det samme vil Erla Vinther og andre af de fremmødte demonstranter.

Erla Vinther, der til dagligt arbejder i departement for råstoffer og arbejdsmarked, forklarer, at det skal være en fredelig demonstration.

- Der er ingen, der skal være sure. Vi skal være glade. Der er mange ting, der skal sættes fokus på, men vi skal vise det på en god måde. Vi skal stå sammen om at forbedre vores alle sammen sundhedsvæsen, siger Erla Vinther.

Til demonstrationen er der fremstillet en plakat. ReneDesign

Hun ville ønske, at der i de andre byer også kunne være demonstrationer og fastslår at denne demonstration også er for hele landet.

- Det er vigtigt, at de ude bygderne og i de andre byer ved, at vi også tænker på dem. Den her demonstration er også for dem, for de oplever også problemer med sundhedsvæsenet, siger Erla Vinther.