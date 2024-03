Demonstrationen er annulleret

Dorthea Reimer-Johansen Tirsdag, 12. marts 2024 - 15:34

Onsdag den 13. marts ville socialrådgivere gå på gaden for at udtrykke deres utilfredshed over risikoen for at miste et myndighedstillæg i deres løn.

Men socialrådgiverne vil alligevel ikke demonstrerer, meddeler formanden for NIISIP:

- På vegne af NIISIP socialrådgiverforeningen, skal jeg hermed meddele at NIISIP annullerer vores varslede demonstration, da vore medlemmer skriftligt har fået bekræftet at myndighedstillægget ikke vil blive fjernet, meddeler Martha Lund Olsen.

Fagforeningen, der er med i forhandlingerne omkring socialrågiveres lønvilkår, Atorfillit Kattuffiat, forsikrede i mandags, at fagforeningen ikke arbejder for at mindske lønniveauet for faggruppen.

- Formålet er slet ikke at forhandle til værre. Og vi forhandler aldrig til værre, siger formanden for Atorfillit Kattuffiat, Dina Olsen.