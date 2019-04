Demonstration mod lukning af fødested

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 24. april 2019 - 08:49

Gravide, barslende og andre utilfredse borgere vil præge bybilledet i Aasiaat onsdag den 24. april. De vil vise deres utilfredshed mod beslutningen om at lukke fødestedet i Aasiaat på ubestemt tid.

Grunden til nedlukningen er, at Distriktssygehuset Aasiaat ikke længere skal have en fast læge tilknyttet pr. 1. juni. Nedlukningen af fødestedet træder derfor i kraft den 1. juni, men der er ingen garanti for, at det åbner igen.

- Beslutningen er ikke baseret på konstruktive løsninger. Vi tror på, at fødende stadig ville have det trygt nok at føde her, hvis bare der er god koordination i ledelsen. For der er vikarierende læger tilknyttet i perioder, siger Ivalo Thorin. Hun er en af arrangørerne for demonstrationen.

Omkring 90 fødende

Hun frygter, at det bliver sværere for byens sygehus at tiltrække jordemødre, hvis de fødende ikke må føde længere i byen.

Hun oplyser, at der har været 92 gravide i perioden oktober 2017 til september 2018 i Region Disko. Ud af de 92 fødende, var det 59, der fødte i Aasiaat. Resten af de fødende fødte i Nuuk. Det tal har hun var sygehuset i Aasiaat.

- Hvis fødestedet i Aasiaat lukker skal vi regne med, at omkring 90 fødende skal føde i enten i Ilulissat eller Nuuk. Vi vil gerne vide, om der er plads til så mange gravide, og om de to fødesteder er klar til at modtage så mange fødende, siger hun.

Demonstrationen

Demonstrationen er sat til i dag onsdag den 24. april, hvor demonstranterne mødes foran kommunekontoret omkring klokken 13.00.

Demonstrationen er arrangeret præcis samme dag som kommunalbestyrelsen holder møde med departementschefen i Departementet for sundhed, cheflægen og regionsledelsen for Region Disko.

- Vi vil vise vores utilfredshed. Det er uacceptabelt at fødestedet lukkes, uden at prøve andre muligheder først. Det er tegn på, at de bare har givet op, siger Ivalo Thorin.

Der vil blive afholdt et borgermøde om lukningen af fødestedet i Aasiaat i aften.