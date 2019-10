Demonstration i Tasiilaq: Stop den dårlige omtale af os

Walter Turnowsky Søndag, 13. oktober 2019 - 08:16

Borgere i Tasiilaq vil i dag klokken 13 gå på gaden, fordi de er trætte af den ensidigt negative omtale, som de føler deres by bliver udsat for. Det skriver KNR.

- Vi bliver stemplet med, at vi bor et dystert og skræmmende sted. Vi har oplevet det flere gange, siger Gert Ignatiussen, som er initiativtager til demonstrationen til KNR.

Han understreger, at han på ingen måde ønsker at lægge låg på problemerne, men mener, at billedet i medierne og offentligheden er for ensidigt mørkt.

- Vi føler, at vi er skræmmende for dem, der gerne vil besøge os. Det er så slemt, at børn skal sikres, før de komme hertil, siger Gert Ignatiussen til KNR.

For to uger siden besluttede Gentofte Kommune, at skolebørn på besøg i venskabsbyen Tasiilaq ikke længere må bo privat indkvarteret. Det skete efter at de to byer i 30 år har haft børn fra 5. klasse på besøg hos hinanden; uden at der har været problemer.