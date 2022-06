Demokraterne: Ansæt nu de cubanske læger

Anders Rytoft Torsdag, 30. juni 2022 - 14:50

350 stod i maj i år på venteliste til en knæoperation. Mens 37 står på venteliste på at få en ny hofte. En venteliste, som støt vokser, og gør hverdagen for hver enkelt til et smertehelvede, fordi udsigten til operation på Dronning Ingrids Hospital er en dato ude i fremtiden.

Det skriver avisen AG.

Køen vokser. Men situationen er ikke ny. Og det selv om man i den grønlandske presse for kun for tre år siden, i januar 2019, kunne læse nyheden om, at ventetiden på netop fagspecialerne, knæ- og hofte, nu ville blive nedbragt.

Men så kom Covid-19. En situation ingen havde forudset, og som gjorde, at stod en hel verden i en hverdag, som ingen i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, at alt nærmest gik i stå eller blev sat til side, på grund af risikoen for at blive smittet med Corona.

Også for befolkningen i Grønland og efterdønningerne af pandemien kan nu mærkes blandt andet på sundhedsområdet. I en pressemeddelelse giver Naalakkersuit pandemi-situationen en stor del af skylden for, at Sundhedsvæsenet er tvunget i knæ.

’Sundhedsvæsenet oplever, at det generelt er blevet sværere at rekruttere sygeplejersker og læger de sidste to år, hvilket blandt andet skyldes Covid-19 pandemien og efterdønningerne heraf’, står der blandt andet i meddelelsen.

Men den præmis køber Demokraatit ikke. Årsagen er ikke kun Covid-19-situationen, siger Anna Wangenheim, der er sundhedsordfører for Demokraati, men som også er uddannet sygeplejerske.

- At man må vente i længere tid til en operation for dårligt knæ eller en dårlig hofte er også et symptom på, hvor stort et akut beredskab der køres med. Et dårligt knæ eller en dårlig hofte kan blive akut, hvis man venter for længe, og det har store arbejdsmæssige konsekvenser for både den enkelte og for samfundet...)

