Demokraterne venter på IA-udspil

Walter Turnowsky Tirsdag, 11. juni 2019 - 09:23

Sidste uge opsagde Demokraatit samarbejdet med IA i Kommuneqarfik Sermersooq. Det betyder dog ikke, at man her og nu er klar til at støtte en Siumut-borgmester eller selv går efter borgmesterposten, siger 1. viceborgmester, Randi Vestergaard Evaldsen.

- IA er størst med ni mandater og vi har to, så det er dem, der har forhandlingsudspillet. Vi venter spændt på, hvad partiet kommer med, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Der har indtil videre ikke været nogle drøftelser om borgmesterposten, så vi har ikke grundlag for at pege på en borgmester. Men vi påtager os naturligvis et ansvar og er parate til at søge indflydelse.

Kritiserer samarbejde

Samtidig står det dog klart, at forholdet mellem IA og Demokraatit i Kommuneqarfik Sermersooq er blevet særdeles anspændt.

- Vores udmelding i sidste uge handler ikke om Asii, som hun gerne vil gøre det til, det handler om IA's tilgang til samarbejdet med et mindre parti. Det er blevet stadig tydeligere, at de tromler tingende igennem, blot fordi man er de store.

- Det kan man selvfølgelige gøre, men vi er ikke sådan et parti, der blot stilletiende accepterer dette.

- Et tydeligt eksempel på dette var valget af bestyrelsesformand til Nuuk Imeq.

Afviser kritik

Samtidigt tilbageviser Randi Vestergaard Evaldsen kritikken fra Asii Chemnitz Narup om, at Demokraatit svigter børnene for magtspillets skyld.

- Jeg syntes det er ærgerligt angreb på Demokraatit. Alle vil børnene det bedste og det beviste et samlet Inatsisartut, da man forleden besluttede at bede Danmark om hjælp til en styrket indsats.

- Fra Demokraatits side, er vi ovenikøbet kommet med et forslag i Inatsisartut til, hvordan man kan finansiere en styrket indsats for børnene.

- At Asii nu vælger at trække sig må stå helt for hendes egen regning. Vi sagde tydeligt på mødet med IA i sidste uge, at det ikke er det vi ønsker. Hun fik den klart største andel af personlige stemmer, så det er naturligt, at hun er kommunens borgmester.