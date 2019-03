Demokraterne vil slanke administrationen

Redaktionen Onsdag, 06. marts 2019 - 17:59

Demokraternes formand Niels Thomsen er enig i kritikken af den stadig voksende offentlige administration.

Det skriver AG.

I sidste uges AG råbte formanden for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen vagt i gevær, fordi den offentlige administration bare fortsætter med at vokse.

Niels Thomsen er enig i bekymringen.

-Det var derfor, vi under de sidste finanslovsforhandlinger gennemtrumfede, at der skal spares et stort trecifret millionbeløb over de kommende år i administrationen. Det skal frigive økonomiske midler til flere varme hænder. Vi skal have indført en mere direkte service overfor bor­ gerne. Vi skal væk fra store administrative enheder. Vi er således i gang. Men der skal endnu mere til, fortæller Niels Thomsen til AG.

