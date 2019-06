Demokraterne garanterer finanslov i balance

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 05. juni 2019 - 09:49

Demokraterne stoler på Naalakkersuisut, og er sikre på, at Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq nok skal komme med en finanslov, der er i balance.

Det svarer fungerende formand i Demokraatit, Randi Vestergaard Evaldsen på skrift.

- På den baggrund undrer det mig, at der er diverse IA’ere, der går i panik, skriver Randi Vestergaard Evaldsen.

Hun pointerer, at finansloven havde et stort underskud da IA sad på på formandsposten i Naalakkersuisut tilbage 2009-2013. En periode, hvor Demokraterne i øvrigt selv var en del af koalitionen.

Inuit Ataqatigiits Aqqaluaq B. Egede har bedt Naalakkersuisut om at lægge alle kortene på bordet og sørge for fuld åbenhed om landets finanser på gårsdagens Inatsisartut-møde.

Baggrunden er, at Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq, har sendt et fortroligt orienteringsbrev til finans- og skatteudvalget, hvori der står, at basisbudgettet har et underskud på 461 millioner kroner.

Finanslov i balance

Men det bekymrer ikke Demokraatit. Randi Vestergaard Evaldsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at Vittus Qujaukitsoq (NQ) har forklaret alle partierne, at pris- og lønreguleringer af bloktilskuddet fra starten samt en række prioriteringer ikke er regnet med.

Og den kommende finanslov skal nok ende i enten balance eller med et overskud.

- Vi har hele tiden været rolige. Det er sådan, at så længe Demokraatit er støtteparti, så skal der som minimum være balance på Finansloven. Det er slet ikke til diskussion, og det ved Naalakkersuisut heldigvis godt, lige så meget som vi selv ved det, lyder det fra Randi Vestergaard Evaldsen.

Hun pointerer, at Inatsisartut skal være opmærksom på, at Inatsisartut-medlemmerne selv fremkommer med omkostningstunge forslag engang imellem, men understreger at alle de igangværende lovforslag som skal arbejdes på, ikke er stoppet i Naalakkersuisuts regi.