Demokraatit: Tæl narhvalerne ordentligt

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 18. maj 2020 - 08:29

Fangerne sidder nu på østkysten og kigger efter de majestætiske narhvaler, der svømmer forbi byen Tasiilaq. Kvoten på ti er opbrugt, og narhvalfangsten stoppet den 27. april.

Demokraternes Justus Hansen ser gerne, at Naalakkersuisut opnår større kvoteaftale med NAMMCO og deslige, lyder det i en pressemeddelelse.

- De står uden indtægter, da de ikke kan fange narhvaler. Samtidig er landet lukket, så de kan ikke bare skifte over til den anden indtægtskilde, som er turisme, siger Justus Hansen.

Truet dyr

NAMMCO har i slutningen af 2019 konkluderet, at bestande af narhvaler på Østkysten risikerer at blive udryddet.

Tilbage i 2008 anslog biologerne, at bestanden ved Ittoqqortoormiit udgjorde 1.945 narhvaler, men i 2017 var antallet nede på 246.

- Der bør foretages optællinger oftere, så man ikke baserer for eksempel kvoter på gammelt data, siger Justus Hansen til Sermitsiaq.AG.

- Det seneste tal er fra 2017, der viser, at der er 246 narhvaler på Østkysten. Vurderer du tallet for gammelt data?

- Nej, men tallene er også misvisende. Narhvaler bliver forstyrret under optællingen og gemmer sig derfor under isen. Områderne er også store, så man kan ikke optælle alle steder hver gang. Derfor mener jeg, at man bør optælle narhvaler oftere, så man kan have grundigere data, forklarer Justus Hansen.

- Hvis forskerne og fangerne oftere tæller narhvaler, ville det give en bedre forståelse fra begge parter. Så ville man også have en bedre forståelse for kvotesætning og forhold for området, lyder det fra ham.