Demokraatits løsninger på braindrain: Bedre vilkår for børnefamilier samt gode arbejdsforhold

Formanden for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen er ked af at landet mister mange børnefamilier:

- Mange af dem der vælger landet fra er børnefamilier. De rejser til Danmark fordi de gerne vil sikre børnene gode og trygge opvækstbetingelser, hvad enten det drejer sig om daginstitutionsforhold eller skoleforhold. Det er derfor tvingende nødvendigt, at vi på politisk plan prioriterer gode forhold til børnefamilier, pointerer Jens-Frederik Nielsen og fortsætter:

- Vi mister ikke blot børnene, men også deres velfungerende og i mange tilfælde veluddannede forældre, som vi ellers har så hårdt brug for på arbejdsmarkedet.

Mange af børnene mistrives og er stressede

Ifølge Jens-Frederik Nielsen medfører manglen på uddannede pædagoger i daginstitutionerne mistrivsel i landets vuggestuer, børnehaver samt i børnepasningen i folkeskolens mindste klasser.

Sermitsiaq.AG´s spørgsmål til partilederne: Hvilke konkrete tiltag mener I der skal til for at gøre landet mere attraktivt at leve i? Fremhæv to løsningseksempler som er vigtigst for jeres parti

Men ikke nok med det, Nielsen påpeger også at lærermanglen og manglende stabilitet i mange af landets folkeskoler medfører at børnene er udsat for mistrivsel og stress under skolegangen.

- Kan vi sikre daginstitutionerne og folkeskolen tilstrækkeligt med netop uddannede pædagoger og folkeskolelærere, der trives i deres arbejde, kan vi nå langt i vores ambitioner om at landet skal være tiltrækkende for børnefamilierne. Så hos Demokraatit mener vi, at det politiske arbejde for at sikre tilstrækkelige pædagoger og folkeskolelærere skal højt op i prioriteringen. De skal have gode arbejdsforhold, de skal have lov til at udvikle sig igennem deres arbejde og de skal opleve trygge rammer der får dem til at fastholde deres stillinger, påpeger formanden for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen.

Arbejdspladser skal være tiltrækkende

Ud over børnefamiliernes fravalg af Grønland, er der ifølge Nielsen mange uddannede Grønland må vinke farvel til:

- En stor del af den uddannede arbejdskraft er ansat hos det offentlige. I mange tilfælde oplever de manglende opbakning til at kunne videreudvikle sig igennem arbejdet, det kan være i form af manglende opbakning til videreuddannelser eller kompetenceudviklende kurser. Når nu det offentlige er så dominerende på arbejdsmarkedet, så bør det offentlige også sørge for arbejdstrivsel for de ansatte, påpeger Jens-Frederik Nielsen.

Sundhedsvæsenet er altafgørende faktor

Demokraatit slår kraftigt på trommer for at en væsentlig faktor for at vælge landet fra, er at der ikke altid er sikkerhed for en forsvarlig og tryg sundhedsbetjening i landet:

- For demokraatit er det meget vigtigt at vi snarest kommer over den enorme krise vores sundhedsvæsen er udsat for. Vi er godt klar over at der er krise overalt, ikke kun herhjemme, men også i Europa og ikke mindst i de nordiske lande. Vi er derfor hos Demokraatit glade for at Sundhedskommissionen har konkluderet, at vi bør og skal arbejde for at finde især læger og sygeplejersker udenfor de euorpæiske lande. Det er bydende nødvendigt at autorisationsspørgsmålet bliver bragt i orden, så det kan blive nemmere at ansætte sundhedspersonale fra andre dele af verden, påpeger Jens-Frederik Nielsen og slutter af med at sige:

- Hvis vores sundhedsvæsen er optimal, hvis vi har ordnede forhold for børnefamilierne og hvis vi kan sikre gode arbejdsforhold på arbejdsmarkedet, vil vi nå langt for vores bestræbelser på at gøre landet til et godt, trygt og attraktivt sted at være borger i.