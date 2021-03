Demokraatit: Nyt departement skal give besparelser

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 06. marts 2021 - 15:44

Den offentlige sektor skal slankes. Det er en af de ting, Demokraatit går til valg til Inatsisartut for.

Men et af det værktøjer, som partiet mener kan give en besparelse på sigt er at samle al forebyggelsesarbejde og tiltag om sport i et nyt departement. Formanden for partiet forklarer, at flere departementer beskæftiger sig med forebyggelse, og det vil gavne arbejdet at samle dem et sted.

- Et departement for forebyggelse og sport vil samle og fokusere mere målrettet med forebyggelse og sport. Det vil gavne samfundet i sidste ende, hvor udgifter til sundhedsvæsenet vil falde, forklarer Jens-Frederik Nielsen overfor Sermitsiaq.AG.

- Vi kan sænke udgifter til behandlingskrævende livstilssygdomme ved målrettet forebyggelse, siger han.

Op mod 33 millioner kroner

En hurtig søgning på redegørelser viser, at et departement i Selvstyret koster op mod 33 millioner kroner for løn, varer og tjenesteydelser pr. år.

En analyse af selvstyrets personaleudgifter for 2016-2018 viser, at det dyreste departement, som er fiskeri og fangst, kostede 33,1 millioner kroner i løn, varer og tjenesteydelser i 2018. Det departement, der brugte mindst midler var departementet for råstoffer, hvor 15,1 millioner kroner blev brugt på et år.

Men endnu et departement vil være en investering for samfundet, siger Jens-Frederik Nielsen:

- I dag øser vi store beløb i socialområdet uden synlige resultater. Hvis vi kan samle forebyggende arbejde, vil det være en investering for fremtiden. Investering koster, men det giver også afkast i fremtiden, siger han.

Dødens gab skal mindskes

Økonomisk Råd har i flere rapporter understreget, at de offentlige udgifter vil stige med omkring 1 milliarder kroner mere end de offentlige indtægter frem mod 2035. For at undgå ”Dødens gab” på en milliard kroner årligt, vil Demokraatit finkæmme departementers udgifter og spare der, hvor det kan lade sig gøre. Demokraatit vil slanke offentlige udgifter med 1 procent årligt.

- Ingen tvivl om, at den offentlige sektor skal slankes. Vi vil gennemføre en redegørelse om centraladministrationens udgifter, så vi kan finde penge at spare. Effektivisering er nødvendig, siger Jens-Frederik Nielsen og understreger, at centraladministrationen som den er nu er for stor til et samfund med 56.000 indbyggere.