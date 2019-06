Demokraatit: Ny alkohollov er en sejr for friheden

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 20. juni 2019 - 10:37

Malene Vahl Rasmussen (D) tager afstand til kritikken om lempelsen af alkoholloven. Hun nævner blandt andet, at Red Barnet Grønlands udtalelse til KNR om, at alkoholloven ikke havde haft tid nok til at virke, for at se virkningerne af loven.

- Demokraatit var imod stramningerne, da det daværende Naalakkersuisut anført af IA indførte disse, og vi lovede vælgerne, at hvis vi fik noget som helst at skulle have sagt efter valget, så ville samtlige stramninger blive rullet tilbage. Nu har vi holdt, hvad vi lovede, og det er vi stolte af, skriver hun i en pressemeddelelse.

Demokraatit mener, at den tidligere alkohollov var en overkontrollerende handling, der begrænsede det enkelte menneskes handlefrihed. Lempelsen af loven er en sejr for det enkelte menneskes frihed, skriver hun.

Alkohol stadig et problem

Hun erkender dog i samme åndedrag, at problemer med alkoholmisbrug i samfundet stadig er store.

Hun påpeger, at Inatsisartut har behandlet et lovforslag om behandling af afhængighed under dette forårsmøde. Lovforslaget skal skabe de bedste rammer for behandlingsmuligheder, så også private behandlere kan komme i brug.

- Den tidligere lov havde rammer, så de private behandlere ikke havde optimale muligheder for at behandle alkoholmisbrug, men derimod var alle behandlingsmulighederne centreret omkring Allorfik, som er under Naalakkersuisut. Med den nye behandlingslov giver vi private behandlere mulighed for at byde ind, forklarer Malene Vahl Rasmussen til Sermitsiaq.AG.

Brug alle kræfter

Hun mener, at samfundet har flere kompetente ildsjæle, som ikke bliver udnyttet, da der er lavet begrænsninger rent politisk.

Derfor påpeger hun, at Naalakkersuisut bør have mere tillid til private aktører også kan være med til at behandle mennesker med alkoholmisbrug, i stedet for at indskrænke behandlingsmulighederne med større kontrol.

-Vi stoler på, at enhver som ønsker at tage et medansvar skal have muligheden for det, hvilket ligger til grund for vores krav til Naalakkersuisut om at borgere i princippet kan benytte alle godkendte eller anerkendte behandlingstilbud og behandlere i Grønland.