Demokraatit om Trumps udtalelse: Useriøs og grov

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 16. august 2019 - 10:11

USA’s præsident Donald Trump er angiveligt interesseret i at købe Grønland.

Det siger flere anonyme kilder, der har kendskab til sagen, til den amerikanske avis Wall Street Journal.

LÆS OGSÅ: Medie: Trump leger med tanken om at købe Grønland

Præsidenten skal desuden flere gange have engageret sig i drøftelser om Grønlands ressourcer og geopolitiske vigtighed.

Grov kommentar

Demokraatit har ikke meget tilovers for Præsident Donald Trumps udtalelser.

- Det er en sjov og meget useriøs kommentar. Men det er også en grov kommentar, der viser respektløshed, siger fungerende formand for Demokraatit Nivi Olsen til Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisuts støtteparti påpeger, at Grønland bør have konkrete og klare linjer, hvad angår forsvarspolitik og politik omkring udenrigsanliggender.

- USA’s præsident er interesseret i Grønland, fordi landet betyder noget. Landet ligger geopolitisk helt rigtigt, hvor vi ligger mellem de to stormagter USA og Rusland. Vi skal passe på at vi ikke klemmes imellem to stormagters magtkamp, fortsætter Nivi Olsen.

Lille land – stor omtale

Nyheden om Trumps købeliste er gået verden rundt siden i nat Grønlandsk tid. Ifølge amerikanske medier har Trump vist interesse op til flere gange i løbet af de sidste par år. Han har endvidere spurgt sine rådgivere, hvor vidt det kan lade sig gøre.

Demokraatits fungerende formand understreger at landet selvfølgelig ikke er til salg. Men påpeger, at omtalen viser, at Grønland er interessant.

- Det er absolut en god omtale for resten af verden. Hele verden har nu øjnene rettet på vort land, derfor må vi passe godt på landet og udvikle det, siger hun.