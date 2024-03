Demokraatit skriver Grønlandshistorie

Jensine Berthelsen Mandag, 04. marts 2024 - 11:52

Det er yderst sjældent at et parti, som ikke stiller op og som dermed ikke har mandater efter et givent valg, midtvejs arbejder sig op til hele tre mandater. Men det kan Demokraatit bryste sig med nu.

Der var nemlig ingen der stillede op for Demokraatit under valget til kommunalbestyrelsen tirsdag den 6. april 2021.

Men nu står partiet med hele tre ud af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

- Vi fra Demokraatit byder vores nye medlemmer velkommen til partiet. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er meget stolt og beæret over at tilslutningen til vores parti og vores mærkesager resulterer i, at vi står stærkt og vi oplever fremgang, siger formanden for partiet, Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Det startede med Margrethe Thaarup Andersen

I marts 2023, altså for godt et år siden, valgte Margrethe Thaarup Andersen at forlade Siumut og derefter melde sig ind hos Demokraatit.

Juni 2023 valgte det førende parti IA og Demokraatit at arbejde sammen, og samarbejdet kører stadig og de to partier har nu 11 ud af 15 mandater.

Siumut der tidligere stort set var umulig at slå i Sydgrønland, er nu reduceret til fire mandater, nu hvor Simon Simonsen og Karen Marie Kyed Frederiksen nu har meldt sig ind hos Demokraatit.

- Vores vokseværk startede med Margrethe Thaarup Andersen, som valgte at melde sig ind i vores parti. Hun og vores lokalafdeling i Sydgrønland har arbejdet målrettet for bedre levevilkår samt bedre betingelser for erhvervslivet. Det er begyndt at få en god gennemslagskraft, så man kan sagtens sige, at Demokraatit nærmest var en tabu, nu er i en god og solid udvikling. Vi føler, at vores politiske værdier og målsætninger er ved at slå igennem, siger en stolt formand for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen.

Simonsen: Siumut mangler retning og styring

Simon Simonsen har helt fra sine ungdomsdage i politik arbejdet ihærdigt for partiet Siumut. Han har altid været en af de største stemmeslugerere i hele sydregionen. Han har også arbejdet hhv. i Inatsisartut og Naalakkersuisut for Siumut.

Han kunne ikke længere se sig selv i partiet, som han mener mangler retning og styring:

- De sidste par år har det været tydeligt for mig, at der mangler retning og styring i Siumut. Man har valgt at underlægge sig IA og føre politik fra dag til dag. Det har aldrig været min stil. Jeg er altid gået meget op i en mere langsigtet tilgang og har en klar mening om, hvordan samfundet skal udvikle sig. Her mener jeg, at udviklingen både i Kommune Kujalleq og på landsplan går for langsomt netop fordi der mangler en retning og en plan. Her mener jeg, at Demokraatit er det parti, der har de bedste og mest fremsynede visioner for mit elskede land, siger Simon Simonsen.

Karen Marie Kyed Frederiksen: Børnenes vilkår i forreste række

Mens Simon Simonsen har mange års erfaring i sit politiske arbejde, er Karen Marie Kyed Frederiksen relativ ny i politik. Det er hendes første valgperiode og hun blev taget godt imod fra vælgerne.

Det kan godt være, hun er ny i politik. Men hun er kendt i sportens verden og hun har markeret sig mærkbart for børnenes vilkår:

- Børnene er vores fremtid, og vi anser det som vores pligt som folkevalgte at sikre ordentlige forhold i både daginstitutioner, folkeskoler og med hensyn til fritidsaktiviteter. Det er vigtigt for os, at vi i kommunen altid sætter børnene og børnenes vilkår i forreste række. Derudover mener vi, at vi kommunen er nødt til at forbedre mulighederne for at dyrke motion. Idræt er godt for fællesskabet, det er med til at forebygge livsstilssygdomme og det giver den enkelte borger mere livskvalitet og mere livsglæde, lyder det samstemmende fra Karen Marie Kyed Frederiksen og Simon Simonsen.