Demokraatit vil kæmpe for reformer

Walter Turnowsky Onsdag, 02. januar 2019 - 11:29

Demokraatit vil kæmpe for omfattende reformer, der kan mærkes af både borgere og erhvervsliv. Det fremgår af partiformand Niels Thomsen nytårsudtalelse.

Partiformanden roser sig selv og partiet for, at man hjælp den Siumut-ledede koalition med at bære lufthavns aftalen igennem.

- Herudover sikrede vi, at et dårligt og passivt finanslovsforslag blev vendt på hovedet, så vi nu har udsigt til en længe ventet effektivisering af den offentlige administration, til en nødvendig reform af vores skattesystem herunder en sænkning af selskabsskatten og til at der bliver ført en ansvarlig økonomisk politik, der som hovedmål har at bevæge hele vores samfund henimod større og større uafhængighed af bloktilskuddet, skriver Niels Thomsen i sin nytårsudtalelse.

Han skriver videre, at der kommende år skal bruges på at sikre, at det aftalte også bliver til virkelighed.

- Det nytter eksempelvis ikke noget at lave en skattereform uden samtidig at se på en reform af de sociale ydelser. Tingene hænger sammen, og Demokraatit vil befinde sig i forhandlingslokalet fra dag 1. Vi stiller os ikke tilfredse med halve løsninger. Vi vil have reformer, der kan mærkes, således at de gør en forskel både for den enkelte og for samfundet. Hovedoverskrifterne her er, at virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tjene penge, og at der for befolkningen skal være en markant økonomisk forskel på at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.