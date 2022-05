Demokraatit holder landsmøde på lørdag

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 12. maj 2022 - 13:03

Demokraatit holder deres landsmøde lørdag den 14. maj.

Det sker online fra klokken 10.00.

Jens-Frederik Nielsen, der den 8. juni 2020 blev formand for partiet oplyser til Sermitsiaq.AG, at han genopstiller som formand.

Sermitsiaq.AG har valgt at spørge Demokraatits to andre medlemmer i Inatsisartut, om de vil stille op som formand.

Både Nivi Olsen og Anna Wangenheim oplyser, at de ikke stiller op som formand for partiet.

Øst og Vest fusionerer

Under landsmødet vil formanden for partiet fremlægge sin beretning samt partiets regnskab for to forudgående år samt budget for de næste to år.

Medlemmerne skal vælge en formand, politisk næstformand, organisatorisk formand, kasserer og tre medlemmer i hovedbestyrelsen samt syv suppleanter.

Regionsafdelingerne i Kommuneqarfik Sermersooq har indsendt et forslag, som medlemmerne i partiet skal tage stilling til.

Regionsafdelingerne i Sermersooq er delt i to, Sermersooq Vest og Sermersooq Øst i dag. Afdelingerne ønsker en fusion, så der fremover vil være en samlet regionsafdeling, der dækker over Nuuk, Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og deres bygder.

Fusionen vil gøre det politiske arbejde lettere og mere fleksibelt, forklarer formanden for lokalafdelingen i Sermersooq Kitaa, Poul Petersen til Sermitsiaq.AG.