Demokraatit vil bruge islandsk behandlingsmodel

Merete Lindstrøm Torsdag, 18. marts 2021 - 14:28

Demokraatits kandidat til Inatsisartutvalget Bo Martinsen mener, at alkoholbehandlingen her i landet går ad helvede til.

Han undrer sig over, at man kopierer en behandlingsmodel fra Danmark, som ifølge ham ikke virker, i stedet for at kigge mod vores nærmeste nabo mod øst - Island, hvor man har stor succes med kampen mod alkoholmisbrug.

Det er ikke første gang, politikerne taler om Islands succes på området. Tilbage i 2017 var daværende Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain (IA) og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Doris J. Jensen (S) på besøg i Island for at høre om deres metoder.

Har gode erfaringer

Før år 2000 var der store misbrugsproblemer i Island, men den udvikling er blevet vendt – ikke mindst, fordi man har fokuseret på forebyggelse.

I Island er det over de sidste 20 år lykkes at mindske unges brug af alkohol og rusmidler til næsten ingenting. Det har man gjort ved en række tiltag kaldet ’Den Islandske Model’.

Modellen er en forebyggelsesindsats, som løftes i fællesskab af politikere, forældre og praktikere fra blandt andet uddannelsesinstitutioner. Og de målbare resultater er imponerende. I 1998 var det sådan, at 42 procent af de islandske unge havde været fulde inden for de sidste 30 dage. I 2016 var det tal faldet til 5 procent.

Flere andre lande og byer har allerede hentet inspiration i Island, mens vi i Grønland har taget udgangspunkt i danske metoder.

- Vi har som land valgt at kigge på et af de dårligst stillede lande, hvad angår misbrug af alkohol og hash og så taget deres behandlingsmodel til os. Hvad er alverden er det, der har fået vores system til at tro at en behandlingsmetode, der så åbenlyst ikke virker i Danmark, vil virke herhjemme? Spørger Bo Martinsen.

Skal tilpasses grønlandske forhold

Han påpeger, at problemerne med alkoholmisbrug er skyld i, at familier bliver revet fra hinanden, og at børn over hele landet bliver udsat for omsorgssvigt af de mennesker, der egentlig burde passe på dem.

- Det er derfor vigtigt, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at bekæmpe og forebygge alkoholmisbrug. Denne kamp vil give et bedre liv til en masse nuværende alkoholikere og ikke mindst til alkoholikernes nærmeste pårørende, siger han.

Løsningen er ifølge Bo Martinsen at tage den succesfulde islandske behandlingsmodel til os og samtidig tilføje elementer tilpasset grønlandske forhold.

- Jeg ser gerne, at alkoholbehandlingen bliver langt mere effektiv, end den er i dag, da det er min mening, at behandlingen af folk med afhængighed i en længere årrække er kørt fuldstændigt ad helvede til for nu at tale lige ud af posen. Det må være tid til at ændre dette, siger han.