Demokraatit vil have billigere dagligvarer

Merete Lindstrøm Tirsdag, 30. marts 2021 - 09:13

Partiet kommer med konkrete eksempler på, hvor meget prisen vil falde, hvis de får deres vilje.

- Prisen på et kilo kaffe vil falde med 6 kroner

- Prisen på et kilo te vil falde med 6,60 kroner.

- Prisen på et kilo hakket oksekød vil falde med 10 kroner

Grunden til at det er netop kaffe, te og kød der skal være billiger er ifølge formanden, at det er noget, som de fleste bruger i hverdagen, og at det vil betyde en konkret forbedring i hjemmene.

- Vi foreslår at fjerne indførselsafgifterne på produkter, som stort set alle grønlændere bruger dagligt. Tiltaget vil give alle grønlændere flere penge til andre ting, siger Jens-Frederik Nielsen.

Skal finansiere med besparelser

For landskassen betyder det ifølge formanden et indtægtstab på omkring 20 millioner kroner årligt.

- Forslaget skal vi naturligvis finansiere. Alt andet vil være uansvarligt og politisk utroværdigt, erkender han.

Forslaget skal efter planen finansieres ved at skaffe omkring 45 millioner kroner ved at spare én procent på alle drifts- og tilskudsbevillinger på finansloven.

Vil friholde sundhed og uddannelse

Der er blandt mange andre ting, penge til talsmændenes arbejde, ligestilling og menneskerettighedsråd, Nukissiorfiit, De Grønlandske huse, efterskoler og KNR.

Da én procent over hele linjen giver mere end de 20 millioner, der er brug for, påpeger Jens-Frederik Nielsen, at man kan friholde nogle områder fra én procents besparelsen som for eksempel uddannelse og sundhed.

- Sagt anderledes vil vi helt konkret holde fast i målet om besparelser i administrationen – men i et tempo, hvor vores administration får tid til at indrette sig på forholdene, så borgerservicen dermed ikke lider skade.