Delte meninger om hurtig selvstændighed

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 20. december 2018 - 17:57

Hvis der var folkeafstemning i dag, om hvorvidt Grønland skulle forlade Rigsfællesskabet, så ville 38 procent stemme ja til at forlade Rigsfælleskabet, 33 procent ville stemme nej, 19 ved ikke, hvad de vil stemme og 10 procent ville slet ikke stemme.

Det fremgår af en undersøgelse udført af Greenland Perspective i samarbejde med Københavns Universitet og Ilisimatusarfik.

Undersøgelsen baserer sig på svar fra 606 deltagere fra 13 forskellige byer og bygder fra alle kommuner i Grønland.

Læs undersøgelsen her.

Økonomi er afgørende

En af de afgørende faktorer, i forhold hvad folk vil stemme, er de økonomiske konsekvenser, der kommer ved en løsrivelse.

- Vi kan se, at det i høj grad er økonomiske overvejelser, der former grønlændernes holdning til, om landet skal være helt uafhængigt eller ej. Hovedparten af dem, der vil stemme ja, tror at selvstændighed vil gavne den grønlandske økonomi, mens de fleste af dem, der stemmer nej tror selvstændighed vil være dårligt for økonomien - præcis som vi så det i fx Storbritannien inden BREXIT-afstemningen for to år siden, siger Gustav Agneman, der er en af hovedforfatterne bag undersøgelsen.

