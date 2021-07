Deltaudbrud på Færøerne bekymrer

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 08. juli 2021 - 09:38

Færøernes Lagmand Bárður á Steig Nielsen har den seneste tid været fremme med flere gode nyheder. I denne uge har Færøerne fået 10.500 ekstra vacciner, som Danmark har købt fra Rumænien, og det vil forkorte vaccinekalenderen med to uger.



Dertil skal det ikke længere være et krav at blive testet for Covid-19 fra 1. august, når man kommer til Færøerne.

Imidlertid lægger den opblussende coronasmitte en dæmper på optimismen.



De to foregående dage - 6. og 7. juli - har myndighederne fundet 19 smittede.

Kæmper for kontrol med smittekæder

Der er ikke styr på alle smittekæder, og den smitsomme deltavariant ses hos flere smittede, bekræfter landslægen.



- Deltavarianten spreder sig på Færøerne. Den udgør næsten halvdelen af de nye tilfælde. Det er selvfølgeligt bekymrende, fordi det virker som om, at den er mere smittefarlig end de andre virustyper, siger landslæge Lars Fodgaard Møller til Kringvarp Føroya.

Mulig udsættelse af åbne grænser

Hvis smitten fortsætter stigningen, så kan det gå ud over planerne at stoppe med lovpligtige test ved grænsen fra 1. august.



I dag skal alle testes ved ankomsten, og det anbefales, at man går i fire dages karantæne. Deltavariantens udbredelse, og at vaccinen ikke dækker lige så godt, kan gøre det nødvendigt at forlænge perioden med lovpligtige test.



- Epidemikommissionen træder sammen 22. juli. 1. august blev sat, fordi man regnede med, at 85-90 procent ville være vaccineret sidst i juli, siger læge Bjarni á Steig til Kringvarp Føroya.

Åbent samfund

Det færøske samfund har været forholdsvis åbent på det seneste. Der er en anbefaling om et forsamlingsloft på 500 mennesker, mens der ikke er lovpligtige krav om koronapas for at deltage i offentlige arrangementer som i Danmark.



I øvrigt kan myndighederne ikke gøre noget, hvis restriktionerne overskrides, eftersom der kun er tale om anbefalinger.



Landslæge Lars Foodgaard Møller oplyser, at man ser tiden an lidt endnu, før epidemikommissionen indkaldes for at udarbejde anbefalinger til de politiske myndigheder.



58 procent fået deres første vaccinestik på Færøerne, og 39 procent har fået begge vaccinestik.