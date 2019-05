Her er deltagerne ved Island Games

redaktionen Onsdag, 08. maj 2019 - 16:39

Den grønlandske delegation sætter kurs mod Gibraltar i starten af juli, hvor 22 deltagere fra badminton, bordtennis, atletik, cykling og triathlon nu er udtaget.

Antallet af grønlandske atleter ved Island Games er historisk lav. Årsagen er, at fodbold og volleyball ikke er med på programmet ved begivenheden. Trods det lille hold, har Grønlands Idrætsforbund store forventninger til deltagerne.

- Vi tror på, at både badminton- og bordtennisspillerne igen vil blande sig i topstriden og ud fra de personlige rekorder, vi har set fra løberne her i forberedelserne til mesterskabet, tror vi på, at de på en god dag har mulighed for at tage en medalje på langdistanceløb. Vi glæder os til at følge vores deltagere op til og under mesterskabet, siger bestyrelsesformand for Grønlands Idrætsforbund, Nuka Kleemann.

Store forventninger til atletikholdet

Også inden for atletikken ser man frem til Island Games.

- Vi har de største forventninger til halvmaratondistancen, hvor Martin Møller, Christian Nielsen og Rene Anda Nielsen deltager. Vi tror, der er en realistisk chance for en top ti placering her. En top fem placering ville være et rigtig godt resultat, siger koordinator for atletikholdet, Poul Petersen.

- Grønland deltager som noget nyt i år også i halvmaraton-stafetten. Her er det de to bedste løberes tider, der er gældende, lyder det fra Poul Petersen.

Island Games afholdes fra d. 6. – 12. juli i Gibraltar og der konkurreres i år i 14 discipliner.

Her er deltagerne:

Bordtennis

Karlinannguaq Lundblad

Pipaluk Bech Serubabelsen

Aviana Rødgaard

Ivik Nielsen

Poul Jørgen Petersen

Aqqalu Nielsen

Atletik

Christian Nielsen

Johanne Nive Møller

Martin Møller

Rene Anda Nielsen

Triathlon

Christian Keldsen

Maaseeraq Benjaminsen

Cykling

Christian Keldsen

Badminton

Taatsiannguaq Pedersen

Toke Ivik Ketwa-Driefer

Frederik Kjærholm Elsner

Sequssuna Schmidt

Jens-Frederik Nielsen

Sara Lindskov Jacobsen

Tina Amassen Rafaelsen

Pilunnguaq Betty Andersen Hegelund

Milka Julie Qvist Brønlund

Nina Høegh Møller