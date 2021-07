Delta-variant spredte smitte på atlantflyvning

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 27. juli 2021 - 06:52

Mandag bekræftede landslæge Henrik L. Hansen, at den særligt smitsomme Deltavariant af coronavirus var fundet i Grønland.

Nu kan Landslægeembedet fortælle mere om, hvordan varianten har stået bag adskillige smittetilfælde her i landet den seneste tid.

Analyser viser, at Deltavarianten var årsag til smittespredning i atlantflyet fra Danmark 6. juli:

- Som resultat heraf, opstod der en smittekæde med smittede i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk, og som senere spredte sig i Sydgrønland. Her blandt andet i forbindelse med en koncert i Qaqortoq.

- Alle i smittekæden testede positive for varianten, på nær et lille antal hvor der var for lidt materiale i prøverne til at få et endegyldigt svar, forklarer Paneeraq Noahsen fra Landslægeembedet i en pressemeddelelse.

Ikke overrasket

Hos Landslægeembedet afventer man stadig svar på, hvilken coronavirus der er årsag til andre smittekæder i Nuuk og Upernavik.

Opfordring til borgerne Landslægeembedet skriver, at alle borgere opfordres til at begrænse deres kontakt til andre, og holde antallet af nære kontakterne til så få som muligt. Samtidig opfordres alle til at være opmærksomme på symptomer og huske de generelle råd: Bliv hjemme hvis du har symptomer eller har haft kontakt til en smittet

Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.

Host eller nys i dit ærme.

Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.

Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen.

Hold afstand og bed andre tage hensyn. Kilde: Landslægeembedet

Paneeraq Noahsen understreger, at det ikke kommer bag på myndighederne, at det er Deltavarianten, der er fundet. Den har været den dominerende virus i Danmark, og derfor ændres der heller ikke på forholdsregler og anbefalinger

- Som nævnt på de sidste pressemøder, arbejdede allerede ud fra den formodning, at der var tale om den smitsomme variant, men nu er vi sikre. Deltavarianten har i et stykke tid været den mest udbredte i Danmark, så alle de procedurer og tiltag vi har sat i gang over de sidste to uger, baserede sig på den formodning, siger Paneeraq Noahsen.