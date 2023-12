Delstat udelukker Donald Trump fra primærvalg i 2024

Ritzau Onsdag, 20. december 2023 - 07:06

Den højeste retsinstans i delstaten Colorado i USA udelukker tidligere præsident Donald Trump fra at deltage i delstatens primærvalg i 2024.

Det skriver Reuters.

Afgørelsen er faldet tirsdag amerikansk tid. Den diskvalificerer Donald Trump fra at sidde som præsident i USA, og ifølge afgørelsen bliver hans navn fjernet fra delstatens stemmesedler.

Det skyldes den tidligere præsidents involvering i stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Retten fandt, at Trump var involveret i oprøret, og at hans tale, hvori han opildnede folkemængden, ikke var beskyttet af det første tillæg til den amerikanske forfatning - "The First Amendment” - som sikrer ytringsfriheden.

Vil anke

Ved stormløbet i 2021 havde demonstranter samlet sig foran den amerikanske kongresbygning i Washington D.C.

De bevægede sig mod kongresbygningen, efter at republikanske Donald Trump, der havde tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden, havde holdt en tale ved Det Hvide Hus.

Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage og "kæmpe som ind i helvede".

Demonstranterne røg i klammeri med politiet og endte med at trænge ind i Kongressen. Flere personer døde i forbindelse med urolighederne.

Donald Trumps kampagne kalder afgørelsen fra Colorado "udemokratisk" og siger, at den vil anke dommen, skriver AFP.

Henviser til ytringsfriheden

Afgørelsen er kun gældende for Colorados primærvalg, som finder sted 5. marts næste år. Det er her partierne skal finde deres kandidat til præsidentvalget.

Sagen i Colorado er blevet taget op af en gruppe vælgere i delstaten. Vælgerne er blevet støttet af ngo'en Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, som ifølge organisationens hjemmeside arbejder for at "holde mennesker med magt ansvarlige".

En af Trumps advokater har tidligere sagt, at optøjerne 6. januar 2021 ikke var alvorlige nok til at gælde som et regulært oprør.

Desuden mener advokaten, at Trumps tale i Washington den dag, hører under retten til ytringsfrihed, samt at en domstol ikke har magten til at beordre Trumps navn fjernet fra stemmesedlen.