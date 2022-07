Deling af videoklip med vold: Det er afstumpet og brutalt

Merete Lindstrøm Fredag, 29. juli 2022 - 11:48

Den forgangne uge er et voldsomt opslag blevet delt på sociale medier og efterfølgende meldt til politiet. I et videoklip, som redaktionen har set, ses to unge mænd gående på gaden, hvorefter den ene pludselig slår den anden i hovedet, så han falder.

Politiet har modtaget information om sagen og efterforsker den nu.

- Det er selvfølgelig begrænset, hvad vi kan sige om den konkrete sag, andet end at det nu handler om at identificere den person, der slår, og den person, som filmede hændelsen, siger politikommissær Carl Sværd til Sermitsiaq.AG.

Politiet leder efter voldsmand og fotograf

Politiet vil meget gerne tale med begge personer, da begge umiddelbart kan have begået en ulovlig handling.

- Generelt ved ydmygelsesvold er det sådan, at den person, der filmer volden, anses for at handle i forening med den person, der udøver volden, oplyser han.

Det er desværre ikke første gang, at den slags videoklip deles blandt unge på de sociale medier.

- Vi ser en tendens til, at flere filmer voldelige hændelser og efterfølgende deler det for at få likes. Det gør overgrebet endnu værre for den, det går ud over, da man først krænker personen fysisk og derefter psykisk ved at dele episoden til offentligt skue.

Chefanklager hos Grønlands Politi, Morten Nielsen, er rystet over udviklingen.

- Det, der er stærkt problematisk, er den kynisme og brutalitet, der ligger i, at man laver ydmygelsesvold for at vise det frem til andre. Det må simpelthen betegnes som udtryk for et voldsomt afstumpet menneskesyn, siger han.

Det gør det langt mere alvorligt når man filmer

- I sådanne sager vil vi som anklagemyndighed nedlægge påstand om, at der skal føjes yderligere til foranstaltning i forhold til almindelig voldsdomme. De er skærpende omstændigheder. Personen, der filmer skal i øvrigt foranstaltes lige så hårdt, som personen der slår eller begår anden vold, understreger anklageren.

Morten Nielsen påpeger, at videoklip ud over at være med til at forværre forbrydelsen også kan være en hjælp til politi og anklager, når de hører om den type sager.

- I første omgang gør vi vores bedste for at sikre materialet. Det er jo et ganske udmærket bevis. Det siger måske også en del om gerningsmændenes intelligens, at de filmer og deler den slag og dermed leverer beviserne på et sølvfad til politiet.

Både Carl Sværd og Morten Nielsen understreger, at man ved at dele materialet er med til at gøre overgrebet på personen endnu være.

- Får man tilsendt videoer som denne, så lad være at videredele det med andre end politiet, slår politikommissær Carl Sværd fast.