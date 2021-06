Debatten om de gode ben raser: Selvfølgelig er det også en belønning

Redaktionen Onsdag, 02. juni 2021 - 16:15

Det har vakt vrede og i visse kredse vantro, at der er sket en stor udskiftning i bestyrelserne. Men overraskelsen burde måske ikke være så stor. For det er reglen, ikke undtagelsen, at der luftes ud i toppen af de selvstyreejede selskaber ved et politisk systemskifte.

Sådan var det også, da Siumut igen kom til fadet i 2013 efter 4 år med IA og Demokraterne. Og før det – i 2009 – da Kuupik Kleist blev IA-landsstyreformand og skiftede Peter Grønvold Samuelsen ud med forretningsmanden Niels de Coninck-Smith som formand for et dybt kriseramt Royal Greenland.

Også to af RG´s menige bestyrelsesmedlemmer røg dengang ud. Og turen kom også til de andre selskaber:

- I de offentligt ejede selskaber har vi skiftet stort set alle politisk udpegede repræsentanter ud. Det er sundt med et armslængdeprincip i forhold til at være politisk aktiv og folkevalgt og så det at være forretningsmand, sagde Kuupik Kleist dengang til pressen.

Belønning

Da Aleqa Hammond så blev Naalakkersuisut-formand i 2013 var det med en erklæring om, at hun ønskede nye, yngre kræfter og flere kvinder og folk fra kysten. Fire ud af fem medlemmer i Royal Arctic Line, tre ud af fire hos Boligselskabet INI og to ud af fire hos Tele-Post blev skiftet ud.

