Debat-udspil: Hvordan får vi forældre til at tage ansvar for børnene

Hvis kommunernes sociale systemer ikke skal segne under byrden af de mange sager, så skal der tænkes alternativt - og i den forbindelse peger pilen i retning af forældrene.

Det skriver Aqqa Samuelsen (IA) og Stine Egede (IA) - henholdsvis ordfører og næstformand i udvalget for familie og sundhed - i en fælles pressemeddelelse.

De mener, at kommunerne gør hvad de kan, men at socialsystemet er ved at gå i knæ.

- Vi kan hurtigt blive enige om, at det vigtigste i vores samfund, er at, børnenes tarv bliver varetaget. Vi må desværre konstatere, at der er en massiv svigt af børnene, der kan være på vej til at tage det sidste pust af det sociale system, skriver de to IA-politikere.

- Vi skal opfordre Naalakkersuisut til sammen med kommunerne at etablere et forum, der får ressourcer til at tage hånd om det landsdækkende arbejde med svigt af børn. Vi skal også opfordre Naalakkersuisut og kommunerne til sammen at tænke ud af boksen, og finde alternative muligheder til at tage hånd om arbejdet med de svigtede børn.

Aqqa Samuelsen (IA) og Stine Egede (IA) mener, at der må tages en ærlig debat - også om de mere ømtålelige emner.

- Det er på tide, at vi tager en åbent snak om, hvorfor vi i Grønland har så mange unge og voksne, der sætter børn i verden, men som de af forskellige grunde ikke evner at tage ansvaret for.

- Vi skal derhen hvor det er forældrene, der har opgaven og ansvaret for opdragelse af deres børn.



- Ingen skal dog være i tvivl om, at vi i Inuit Ataqatigiit mener, at det offentlige til enhver tid skal varetage børnenes tarv, når forældrene svigter.