Debat om stenbidersagen en farce    

Merete Lindstrøm Torsdag, 08. oktober 2020 - 17:54

Debatten om revisionsudvalgets undersøgelse begyndte i Inatsisartutsalen uden deltagelse fra hovedpersonen Kim Kielsen selv. Han kom ind, et kvarters tid efter behandling af punktet var gået i gang.

Siumuts ordfører Karl Kristian Kruse begynder debatten med at tale om, at lovgivningen skal ændres, og at den er uklar. Han udtaler også, at man ikke kan tage udgangspunkt i revisionsudvalgets oplæg, da det allerede er blevet lagt ud i offentligheden.

Hvordan det hænger sammen med punktets ordlyd er svært at se.

Punkt 71 på dagsorden: Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes der bør følges op på Revisionsudvalgets skarpe kritik i udvalgets beretning af 7. september 2020.

Koalitionen mener, det er klokkeklart, at Kielsen ikke har været inhabil, og at han ikke har overtrådt nogle love. De mener, at forretningsordenen er uklar i spørgsmålet om udlevering af dokumenter til udvalgene, og at loven skal laves om, for at undgå sager som denne i fremtiden.

Oppositionen mener derimod, at det er klokkeklart, at Kielsen har begået lovbrud. De nævner inhabilitet, tilbageholdelse af informationer til udvalg, samt manglende godkendelse til brug til erhverv af Kielsens fartøj som har været lejet ud til erhvervsfiskeri af stenbider.

Hvad har Revisionsudvalget skrevet?

Revisionsudvalget har udtalt den skarpest mulige kritik om hele sagen, de kan ikke påpege lovbrud, de kan fremlægge en sag for Inatsisartut til behandling af kritikken. Det er debatten om udvalgets fremlæggelse af sagen der er oplægget til punkt 71.

Nivi Olsen mener, at oppositionen er på heksejagt efter Kielsen for at stjæle magten i landet ved at vælte ham på grund af petitesser.

Nivi Olsen og Aleqa Hammond mener, at Revisionsudvalget klart og tydeligt har skrevet, at der ikke er sket lovbrud i sagen.

Erik Jensen tager ordet som formand for Revisionsudvalget og præciserer, at udvalget har udført deres opgave, og at de har lagt deres konklusion op til debat i salen i forhold til om sagen skal have konsekvenser.

Tillie Martinussen (SAM) forsøger flere gange at påpege, at Inatsisartut er landets øverste myndighed, og at det er op til Inatsisartut at tage stilling til konsekvenserne af Revisionsudvalgets redegørelse.