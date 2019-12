Debat præget af Trumps 'wake up call'

Walter Turnowsky Tirsdag, 17. december 2019 - 12:51

Det er vist lang tid siden, at Folketinget har debatteret Grønland så omfattende og grundigt, som det skete under dagens forespørgselsdebat om USA's stigende interesse for Grønland. Hele tre timer varede debatten, der var præget af en konstruktiv tone og en vilje til at drøfte problemstillingerne.

Regeringen havde set hele tre ministre ind i salen, både statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen bidrog til at svare i den forespørgselsdebat, som Dansk Folkepartis grønlandsordfører Søren Espersen havde rejst.

Han spurgte ind til, hvordan regeringen vil forholde sig til USA's markant stigende sikkerhedspolitiske engagement i Grønland.

Debatten nåede dog forbi en lang rækek andre emner lige fra selvstændighed til børns vilkår.

- Jeg syntes det var en fantastisk positiv dag og meget, meget spændende at være med i denne diskussion, som alle gik ind i med alt, hvad de havde og var engageret i det og med et sundt ønske om at styrke kongeriget, siger Søren Espersen (DF).

Venstres Michael Aastrup Jensen mener, at Trumps udmelding om at ville købe Grønland have været et wake up call for mange, deriblandt ham selv. Den har tydeliggjort landets geostrategiske betydning og stormagternes rivalisering i Arktis.

Og selvom udenrigsminister Jeppe Kofod mente, at Grønland og Arktis har været højt prioriteret fra første dag, så havde debatten næppe været den samme, hvis den havde fundet sted før 15. august i år.