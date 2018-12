D: Vi har brug for visionære politikere

Redaktionen Fredag, 28. december 2018 - 12:12

Slut med hovsapolitik og en mere langsigtet linje.

Det efterlyser Demokraternes formand, Niels Thomsen i et interview i AG.

- Vi har brug for visionære politikere i stedet for, at der bliver taget stilling fra sag til sag. Det er ligesom en virksomhed, hvor der bliver lavet en strategiplan. Der bliver kigget flere år frem. Hvis jeg selv skal skue længere ud i fremtiden, er jeg overbevist om, at uddannelsesniveauet er kommet højere op til den tid, og bevidstheden om at forsørge sig selv er blevet mere udbredt, siger han.

