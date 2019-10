D: Børneattester skal omfatte overgreb mod unge over 14 år

Walter Turnowsky Torsdag, 24. oktober 2019 - 17:05

Demokraatit vil skærpe kravene til, hvem der må arbejde med børn og unge.

Som reglerne er i dag, skal myndigheder, institutioner, skoler og foreninger indhente en børneattest på folk, der professionelt eller frivilligt arbejder direkte med børn. En sådan børneattest vil vise, hvorvidt den pågældende er dømt for et seksuelt overgreb på et barn under den seksuelle lavalder.

Steen Lynge (D) mener imidlertid, at den også bør omfatte seksualforbrydelser på børn over den seksuelle lavalder. Han har derfor fremsat et forslag i Inatsisartut om, at Naalakkersuisut bør henvende sig til rigsmyndighederne, for at få sat dette i værk.

- Samfundet har en forpligtelse til at søge at beskytte ethvert barn - det vil sige også børn på 15, 16 eller 17 år - mod seksuelle overgreb fra personer, i hvis varetægt barnet overlades. Det er i hvert fald Demokraternes opfattelse, skriver Steen Lynge i sin begrundelse for forslaget.

Naalakkersuisut bakker op

D-politikerne er opmærksom på, at man tidligere har fået et afslag afslag fra rigsmyndighederne på at udvide ordningen om børneattester. Men han mener, at tiden nu er en anden

- Jeg mener imidlertid, at det er værd at forsøge at rette henvendelse på ny, skriver Steen Lynge.

Naalakkersuisut bakker op om forslaget og er også parat til at gøre et nyt forsøg på at stramme op om reglerne.

- Gældende ret er således ikke en statisk størrelse, men ændrer sig over tid i overensstemmelse med udfordringerne i samfundet, hvilket således også er tilfældet i forhold til børneattester, hedder det i svarnotatet fra naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S).

- Det er samtidig Naalakkersuisuts oveordnede opfattelse, at pligten til så vidt muligt at beskytte børn mod risiko for overgreb principielt set bør gælde i forhold til alle børn op til myndighedsalderen.