Datoer til næste Island Games fastlagt

redaktionen Lørdag, 27. marts 2021 - 10:41

Den næste Island Games skal foregå på øen Guernsey, og afholdes fra 8. juli frem til 14. juli.

Det skriver organisationen bag legene i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi nu kan begynde at se frem til, hvad der bliver en spændende sommer med sport i 2023, og vi vil gerne takke Guernsey for deres engagement i at sikre, at legene bliver gennemført og bevare denne vigtige begivenhed, siger formanden for legene, Jorgen Petersson, i meddelelsen.

LÆS OGSÅ: Guernsey er vært for Island Games i 2023

Island Games skulle ellers afvikles netop i Guernsey i år, men arrangørerne aflyste begivenheden på grund af coronapandemien.

Den seneste Island Games blev afholdt på Gotland i 2017, hvor det blev til seks medaljer fra de grønlandske atleter.