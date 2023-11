Dato lagt fast for den store lufthavnsfest

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 28. november 2023 - 08:07

Den 28. november 2024 bliver en historisk dag med åbningen af den nye lufthavn med den 2200 meter lange landingsbane.

- Det bliver en historisk milepæl, og vi glæder os. Vi er utroligt stolte over, at vi er kommet hertil, hvor vi nu kan melde en endelig dato ud for, hvornår lufthavnen står færdig, siger administrerende direktør i Kalaallit Airports Jens Lauridsen i en pressemeddelelse.

Forfest til maj

Der vil dog blive anledning til at holde en forfest langt tidligere, idet terminalbygningen vil stå klar til ibrugtagning allerede i starten af maj næste år, hvilket også vil blive markeret med en mindre ceremoni.

- Vi er ikke i tvivl om, at den nye internationale lufthavn bliver en gamechanger for udviklingen af et stærkere Grønland. Den vil ikke kun blive til gavn for Nuuk, men for hele landet. Det er klart, at det bliver en stor begivenhed, som vil blive fejret på behørig vis, siger Jens Lauridsen.

Lufthavnsbyggeriet hører til en af de største infrastrukturprojekter i Grønlands historie.