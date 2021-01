Data: Hvem flytter til Danmark?

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 03. januar 2021 - 10:07

Hvem er det, der flytter til Danmark, hvad er begrundelserne, og hvordan er tilværelsen?

Disse spørgsmål har Kofoeds Skole prøvet at besvare ved at lave undersøgelser, sende spørgeskemaer og være i kontakt med informanter i både Grønland og Danmark.

I mange af de tilfælde opstår der et hændelsesforløb i Grønland, hvor personen ser Danmark som en løsning, uden at have planer for hvordan flytningen skal lykkes.

En 62-årige mand, der arbejdede som socialrådgiver fortæller, at han efter tilbagefaldende stresssygemeldinger valgte at søge om en uddannelse i Danmark:

- Så valgte jeg, at jeg gerne vil videreuddanne mig. Men jeg var utålmodig, så jeg rejste tidligere end planlagt. Så det med at tage af sted tidligere med uorganiseret planlægning gør, at man kan ende som hjemløs, når man kommer til Danmark. Det oplevede jeg selv. Jeg var selv hjemløs i cirka to år, før jeg fik egen lejlighed sidste år, fortæller han.

Ingen fast bopæl ved ankomst

Bolig er den primære grund til, at grønlændere migrerer til Danmark, viser Kofoeds Skoles undersøgelse. Hele 33 procent tilkendegiver boligsituationen som en årsag til, at de flytter til Danmark. Men lige så mange – 32 procent – har udfordringer med at få en bolig i Danmark, når de endelig er flyttet, selvom de angiver, at det stadig er lettere at få en bolig i Danmark end i Grønland.

LÆS OGSÅ: Hjemløshed bør bekæmpes på tværs af lande

En kvinde på 59 år fortæller, at hun er flyttet til Danmark med forventning om, at hun ville blive behandlet ligeværdigt i det danske system:

- Alt det der med at prøve at få hjælp og prøve at få et sted at bo, det er meget hårdt, hvis man ikke kan dansk. Hvis man ikke kan ordentligt dansk, så kan man hurtigt komme helt derned og blive ligeglad. Og der er mange af dem, der bare har gjort sådan, kan jeg se. Ja, de mister deres drømme i systemet, fordi det er så hårdt for dem at flytte, fortæller hun.

Få ønsker at vende hjem

På trods af, at en stor del af gruppen, der har deltaget i undersøgelsen, ikke har opnået det i Danmark, som de rejste for, og at en stor del nu lever som udsat i Danmark, er der kun få, der ønsker at rejse hjem til Grønland. 75 procent oplyser, at de ønsker at blive i Danmark:

- Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, altså. Vi er bare endt her og hjemløse. Men jeg håber på det bedste. Fordi vi drikker ikke alkohol, og vi har hinanden. Det er det vigtige, tror jeg. At man støtter hinanden i de svære tider, ikke? Og søger al den hjælp, man kan få. Det tror jeg. At det er den eneste vej, der er ikke anden vej, siger en kvinde på 59 år og fortsætter:

-Vi har jo ikke noget at komme hjem til. Det er meget svært at få lejlighed i Nuuk, der er venteliste på 20 år, måske.