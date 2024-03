Nyt datacenter skal opføres i Nuuk-bydel

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. marts 2024 - 17:04

I Nuuk-bydelen Qinngorput vil Tusass opføre et nyt datacenter.

Det viser et udbudsmateriale, som den selvstyreejede virksomhed har offentliggjort

Ifølge materialet skal der opføres en 1200 kvadratmeter stor bygning til et datacenter:

- Bygningen tænkes udført i stålrammer beklædt med isolerede elementer og opført på betonfundamenter med beton terrændæk, skriver Tusass.

Bud på byggeriet forventes at skulle være afleveret i slutningen af maj 2024, og de fysiske arbejder forventes udført i perioden fra juni 2024 til medio 2025.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Tusass til det nye datacenter.

Ikke bygget til kritisk infrastruktur

I Tusass' årsrapport for 2022 kan man få et praj om baggrunden for byggeriet.

Her skrev Tusass nemlig, at selskabets nuværende datacentre havde været årsag til driftsafbrydelser og tekniske udfordringer i årets løb, og at man ville undersøge mulighederne for at løse disse problemet:

- De nuværende datacentre er ikke oprindeligt bygget til kritisk infrastruktur, og lever derfor ikke op til de krav som stilles i dag. Derfor undersøger vi, hvordan vi bedst kan opgradere vores samlede datacenterløsning.

- Et nyt datacenter er meget omkostningstungt, og skal derfor planlægges og prioriteres grundigt i forhold til de mange øvrige aktiviteter og investeringer, skrev Tusass i årsrapporten.