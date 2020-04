Dash-8 fløj direkte fra København til Nuuk

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. april 2020 - 18:09

I syv timer og 52 minutter var Air Greenlands Dash-8-fly på vingerne ​​​​​fra København til Nuuk på en flyvning mandag. Det er selskabets længste direkte flyvning nogensinde med den flytype.

- Vi har aldrig fløjet otte timer i den type propelfly før. Det længste har hidtil været fem timers flyvning til service med flyene i Canada, fortæller pilot og kaptajn på turen, Ove Grødem, til Sermitsiaq.AG.

Baggrunden for flyvningen var, at en international patient søndag var i så kritisk tilstand, at personen måtte flyves til behandling på rigshospitalet. Flyvningen blev chartret af patientens forsikringsselskab, og der var en læge med ombord på turen fra Nuuk til København.

- Turen gik faktisk overraskende hurtigt. Nu var det jo lidt af en akkut situation. Vi blev kaldt op om natten for at flyve patienten til Danmark, og vi skulle nå afsted inden stormen, der skulle komme søndag. Det nåede vi heldigvis, siger piloten.

Samarbejdet fungerede perfekt

Ove Grødem er imponeret og glad over det gode samarbejde mellem alle myndigheder, sundhedsvæsen og folk, der arbejder for at gøre fly og landingsbane klar.

- Alle samarbejder så godt i sådan en situation, og det gør mig glad. Det er ret fantastisk, hvordan alle trækker i samme retning, når det brænder på, og vi så får det til at lykkes, siger han.

Turen fra Nuuk til København, der blev fløjet om søndagen, tog syv timer og 25 minutter, hvilket altså blev overgået med 27 minutter på returflyvningen mandag.

Kan flyve ekstra langt

De lange flyvninger med Der muligt, da to af dem hos Air Greenland har ekstra store brændstoftanke. Det betyder, at de næsten kan flyve dobbelt så langt som standardversionerne af denne flytype.

I slutningen af marts blev al kommerciel flyvning ind og ud af Grønland indstillet. Air Greenland har dog opretholdt særflyvninger for at flyve COVID-19-prøver, fødevarer, reservedele og medicinsk udstyr frem og tilbage mellem Grønland og Danmark. De eneste mennesker om bord på flyene har været besætningen, relevant sundhedspersonale og andre personer med samfundskritiske funktioner. Flyvningerne med Dash 8-turbopropfly, er foregået over Island, hvor der er blevet skiftet besætning og tanket.