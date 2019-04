D: Aqqalu og Nikkulaat skal træde tilbage

Walter Turnowsky Mandag, 08. april 2019 - 09:06

Demokraterne trækker nu tæppet væk under Nikkulaat Jeremiassen (S) og Aqqalu Jerimiassen (A).

De bør omgående trække sig fra deres poster i Naalakkersuisut. Alternativt bør Formanden for Naalakkersuisut afskedige dem. Det skriver Randi Vestergaard Evaldsen i en pressemeddelelse på vegne af Demokraatit.

- Helt kort er sagen, at Nikkulaat Jeremiassen i flere tilfælde er kommet med modsatrettede udmeldinger i forhold til overudnyttelse eller bæredygtighed i dele af hellefiskfiskeriet. Det nytter ikke noget. Inatsisartutmedlemmerne og offentligheden har krav på, at ethvert medlem af Naalakkersuisut taler sandt. Længere er den sådan set ikke, lyder beskeden fra Randi Vestergaard Evaldsen.

- Med hensyn til Aqqalu Jerimiassen så tager vi fra Demokraatit meget klart afstand fra hans udtalelser om, at han ikke tror på, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Udtalelsen bunder i tro frem for videnskabelige fakta og er potentielt skadelig for vort lands internationale omdømme.

Allerede fredag meldte partiet ud, at man ikke giver meget for Aqqalu Jerimiassens forklaring om, at der er tale om private udtalelser. Randi Vestergaard Evaldsen gentager nu, at man efter partiets opfattelse er naalakkersuisoq døgnet rundt.

- På ovenstående baggrund skal vi gøre det krystalklart, at vi ikke længere har tillid til hverken Nikkulaat Jeremiassen eller Aqqalu Jerimiassen. Begge bør omgående træde tilbage. Demokraatit finder de nævnte medlemmer af Naalakkersuisut uegnede til at besidde deres betroede stillinger, det handler om vort land, vores troværdighed og vores fremtid – og ingen af delene ser vi med de to på posterne.

- Det eneste værdige er, at de begge indgiver deres afskedsbegæringer til Formanden for Naalakkersuisut uden yderligere forsinkelser.