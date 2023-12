Danskerne jublede med: De var vores darlings

Niels Ole Qvist Onsdag, 20. december 2023 - 14:29

Der har været masser af brede smil i truppen, men på et tidspunkt var spillerne dog decideret kede af det, nemlig da de tabte til Paraguay i Arena Nord. Det var tæt på. Med kun fem minutter tilbage af kampen stod der 18-17 til Paraguay og der blev kæmpet med det yderste af neglene for at sikre sig sejren. Kampen endte 21-19 – og chancen for at vinde den første VM-kamp nogensinde var forpasset.

Samlet målscore i de syv kampe blev 130-231, modstanderne scorede altså i alt over 100 mål mere end Grønland.

I både Stavanger og Frederikshavn var de mange grønlandske roligans ikke de eneste, som håbede og heppede på Grønland.

- De grønlandske spiller har været vores darlings. Fuldstændig. De har været de sødeste at være sammen med og har – sammen med deres mange grønlandske fans – skabt virkelig god stemning i Arena Nord, siger Tove Varmløse Malmberg, som har været med til at koordinere det frivillige arbejde i den store håndboldhal i Frederikshavn under VM.

