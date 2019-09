Danskere er chokeret over grønlandske fødevarepriser

Jesper Hansen Mandag, 09. september 2019 - 11:21

- Jeg håber da, at grønlænderne kan få vitaminer fra sælmaver, for grøntsager i Grønland er godt nok dyre. Sådan lyder de næsten enslydende reaktionerne på den grønlandske købmandsbutik, som Arctic Street Food fra Aalborg har stillet op i det grønlandske telt på Food Festival i Aarhus.

Ideen er enkel. Arctic Street Food-folkene har indrettet en lille købmandsforretning med basale fødevarer (og selvfølgelig skibskiks og Araba) og forsynet varerne med grønlandske prisskilte.

Den lille grønlandske købmandsbutik på Food Festival gør danskerne klogere på Grønland – og ikke mindst de grønlandske fødevarepriser. Jesper Hansen

Det ryster de danske forbrugere, der møder priserne med vantro, rædsel, forargelse og medlidenhed. 24,95 for 2 kg hvedemel er hård kost for forbrugere, der normalt giver en rund tier for den vare.

Dobbelt pris

- Jeg havde godt hørt om det, men at det er så slemt, ryster mig. Det er jo mere end dobbelt pris i forhold til Danmark, fortæller Gerd Møller fra Aarhus, der er pensionist og vant til at spare.

- Og når du fortæller mig, at den grønlandske pension også er lavere end i Danmark, så bliver det helt uforståeligt. Det må virkelig være svært at leve i Grønland, føjer hun til.

Gerd Møllers veninde, Anna Makra, er knapt så rystet.

- Det er jo det samme i Norge og Island. Men det er helt forkert – og det gør det da meget svært at give børnene en sund kost, mener hun.

Mange løsningsforslag

Den lille grønlandske købmandsbutik var et af trækplastrene i det grønlandske telt på Food Festival – og blandt gæsterne kom der mange forslag til at løse prisproblemet. Nogle ville have tilskud fra staten til fødevarer til Grønland, andre var interesseret i om man kunne dyrke grøntsager i Grønland, mange er bekymret for børnenes kost – og endelig mente andre at vide, at der er masser af vitaminer i sælmaver.

- Vi vil jo gerne gøre danskerne klogere på Grønland, og her har vi ramt plet, fortæller Lisbeth Døssing fra Det Grønlandske Hus i Aalborg, som har hjulpet Arctic Street Food med udstillingen.

- Vi rammer jo de besøgende i en almindelig hverdagssituation- og er der noget, danskerne har forstand på, er det priserne på dagligvarer. Det er et godt udgangspunkt for at fortælle mere om hverdagen i Grønland, så vi er svært tilfredse med reaktionerne, siger Lisbeth Døssing.