Danske Spil efterlyser seks millionærer

Redaktionen Fredag, 11. januar 2019 - 08:26

Det er det største antal millionærer, som Danske Spil har udklækket, meddeler man i en pressemeddelelse.

- Vi er glade og stolte over, at have skabt så mange millionærer i 2018 og i det hele taget. Vi er sat i verden for at levere underholdning til danskerne, og det tænker jeg også, vi har gjort, når så mange milliongevinster er blevet udbetalt til heldige vindere i løbet af sidste år, siger Pernille Wendel Mehl, adm. dir. i Danske Lotteri Spil.

Uafhentede gevinster

Dog viser en nærmere gennemgang af Danske Spils gevinstudbetalinger, at der er nogle vindere i løbet af året, som ikke har fået afhentet deres gevinster - og det er altså milliongevinster, der er tale om. Danske Spil opfordrer derfor alle, der kan være i spil til gevinsterne om at kigge skuffer, lommer, og handskerum godt igennem, skriver Danske Lotteri Spil.

De uafhentede gevinster er købt hos følgende forhandlere i løbet af 2018:

Uge 15: 3.000.000 købt i Rema 1000 i Hobro

Uge 30: 1.000.000 købt i Rema 1000 i Randers

Uge 40: 1.000.000 købt i Fakta i København NV.

Uge 44: 1.000.000 købt i Spar i Nørager

Uge 47: 1.000.000 købt i Skjold Burne Hadsten

Uge 51: 1.000.000 købt i Sunds Kiosk Sunds

På gevinster over 200 kr. har man et år fra trækningsdatoen til at henvende sig til Danske Spil med henblik på at få udbetalt sin gevinst.