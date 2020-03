Den danske regering lukker grænsen for at stoppe coronavirus

Ritzau Fredag, 13. marts 2020 - 15:39

Lørdag klokken 12.00 lukker de danske grænser midlertidigt, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Lukningen betyder, at der bliver indført grænsekontrol. Det gælder til og med efter påske, som er den 13. april.

Det sker for at dæmme op for spredningen af coronavirus.

- Alle turister og udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark, får ikke lov til at komme ind i Danmark. Danskere vil altid få lov til at komme ind i Danmark, siger Mette Frederiksen.

- Den fulde grænsekontrol vil først være oppe at køre om nogle dage.

Det er politiet og Forsvaret, der kommer til at stå for at kontrollere grænserne.

Danske statsborgere kan fortsat krydse grænsen, ligesom der også kan komme fødevarer og medicin over grænsen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger, at grænsekontrollen vil være tydelig både ved grænseovergange, i lufthavne og ved færgelejer.

- Vi skal forvente bilkøer ved grænserne. Der vil være køer i lufthavnene. Og vi vil formentlig se helt eller delvis lukning af nogle tog-, fly- og færgeruter, siger Nick Hækkerup.

Rigspolitichef Thorkild Fogde, som også deltager på pressemødet, siger om de nye tiltag:

- Det drejer sig primært om de danske grænser til Tyskland og Sverige og i mindre grad til Norge Vi strammer posen til, siger han.

Politiet vil lørdag lukke for, at persontrafikken kan komme over grænsen, men lade den tunge trafik passere.

/ritzau/