Danske politikere i Grønland

Redaktionen Lørdag, 28. august 2021 - 15:05

Formand for Folketingets Grønlandsudvalg Aaja Chemnitz Larsen (IA) har hele ugen ledet en lille delegation af folketingsmedlemmer rundt i Nuuk.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Med på rejsen var Aki-Matilda Høegh-Dam (Siumut), Kasper Roug (S), Thomas Jensen (S), Christoffer Aagaard Melson (V), Karsten Hønge (SF), Christian Juhl (EL) og Søren Søndergaard (EL).

Programmet bød blandt andet på møder med Arktisk Kommando, Visit Greenland, Kalaallit Airports, Retten i Grønland, Grønlands Politi, Kriminalforsorgen, Ilisimatusarfik, Grønlandsbanken og Kofoeds Skole samt med medlemmerne af Inatsisartut.

– Først og fremmest er det for nogle af medlemmerne første gang, at de er i Grønland, så med rejsen her sikrer vi, at alle får en bred orientering om grønlandske forhold. Helt konkret har vi med udgangspunkt i møder med repræsentanter fra retten talt om behovet for at få digital tinglysning implementeret i Grønland.

