Danske Partier: Coronavirus er ikke længere samfundskritisk sygdom

Ritzaus Bureau Tirsdag, 24. august 2021 - 07:15

Enhedslisten og Venstre vil snarest ændre på klassifikationen, så coronavirus ikke længere betegnes som en samfundskritisk sygdom.

- Jeg synes, at det haster, fordi ud fra en rimelig nøgtern betragtning, så må vi jo bare konstatere, at den definition af en samfundskritisk sygdom, som er beskrevet i epidemiloven, lever covid-19 sådan set ikke op til, som det er nu, siger Peder Hvelplund, der er Enhedslistens coronaordfører.

At covid-19 betegnes som en samfundskritisk sygdom betyder, at man har mulighed for lokale nedlukninger, opholdsforbud og tvangstest.

Kræver politisk flertal

Ifølge epidemiloven er en samfundskritisk sygdom en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.

Det er et politisk flertal, der har bestemt, at coronavirus klassificeres som samfundskritisk.

Det kræver derfor også et politisk flertal, hvis den klassifikation skal opretholdes.

Martin Geertsen, der er sundhedsordfører i Venstre, ser også gerne, at coronavirus blev klassificeret som en almindelig sygdom.

- Man skal se at få nedklassificeret det til en sygdom på linje med alle mulige andre. Det har man gjort på de danske hospitaler, hvor man opfatter corona som en sygdom på linje med andre sæsonbetingede sygdomme, siger han.

Vil stille forslag i Folketinget

På et pressemøde mandag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at man konkret undersøger muligheden for at ændre coronavirussets status, så det ikke længere betegnes som en samfundskritisk sygdom.

- Det er afgørende, at vi er klar til at slå smitten ned, men samtidig skal vi også være klar som regering til at droppe tiltagene igen, så snart der ikke er grund til at videreføre dem, sagde sundhedsministeren på pressemødet.

Martin Geertsen siger, at Venstre mener, at coronavirus skal ændre status hurtigst muligt.

- Vi håber på, at vi i de kommende dage får nogle signaler fra regeringen om, hvad det er for nogle overvejelser, man har.

- Ellers må vi jo teste det politiske flertal i Folketingets epidemiudvalg, hvor vi vil stille et forslag om at deaktivere epidemiloven, siger han.

Peder Hvelplund siger, at han vil tage kontakt til sundhedsministeren og fortælle ham, at han mener, at man bør ændre på klassifikationen.

- Skulle situationen ændre sig, så vil der også være et politisk flertal, der er klar til at aktivere epidemiloven igen.

Venter på sundhedsmyndighederne

Stinus Lindgreen, der er sundhedsordfører i Radikale Venstre siger, at partiet er klar til at ændre på klassifikationen, så snart sundhedsmyndighederne anbefaler det.

- Det er et helt naturligt tidspunkt at have den diskussion. Vi er et rigtig godt sted i epidemien.

- Så snart sundhedsmyndighederne siger, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så kan vi godt nedklassificere, siger han.

Ifølge sundhedsministeren undersøger man i samarbejde med relevante styrelser og eksperter, om coronavirus ikke længere skal gå under betegnelsen samfundskritisk sygdom.

TV 2 skriver, at Magnus Heunicke i løbet af "de nærmeste dage" forventer at vide, hvad styrelser og eksperter mener om sagen.