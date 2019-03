Danske partier vil kræve leje af Thule Air Base

redaktionen Onsdag, 27. marts 2019 - 16:51

Efter at et amerikansk rederi har vundet en kontrakt på mere end 150 millioner kroner på sejlads til og fra Thule Air Base, foreslår flere danske partier, at Danmark skal opkræve husleje for USA's brug af basen.

Enhedstens Christian Juhl mener, Danmark bør overveje direkte at opkræve husleje for USA’s brug af basen. Lejeindtægter som bør komme Grønland til gode.

Det skriver Altinget.dk.

Ideen om lejeopkrævning møder også opbakning hos en dansk ekspert.

- Hvis amerikanerne holder op med at lave den kompensation ved hjælp af servicekontrakterne, så er det et meget godt signal at sige: Prøv at høre, I bliver nødt til at kompensere os på en eller anden måde, siger lektor Jon Rahbek-Clemmensen fra Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet, til Altinget.dk.

Men Dansk Folkepartis Søren Espersen støtter ikke idéen.

- Det kommer ikke til at ske, så længe vi har noget at skulle have sagt. Grønland skal derimod være utrolig glad for, at der ikke kommer en regning fra USA, siger DF's grønlandsordfører.