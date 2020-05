Danske forskere udvikler robottest for corona

RITZAU Onsdag, 27. maj 2020 - 07:08

På rekordtid har danske robotforskere fra Syddansk Universitet (SDU) udviklet verdens første fuldautomatiske robot, som kan pode mennesker i munden for coronasmitte.

Samtidig kan den bruges ved andre kommende pandemier.

Det anses i sundhedskredse for en sensation, fordi sundhedspersonalet slipper for det ensformige, mandskabskrævende arbejde i frontlinjen med at tage test fra morgen til aften.

Prototypen er med succes afprøvet af forskerne. Håbet er, at den lynudviklede robot kan afprøves i et af virkelighedens hvide testtelte allerede denne sommer.

Vil skåne sundhedspersonale for smitte

Professor Thiusius Rajeeth Savarimuthu fra SDU Robotics står i spidsen for det forskerteam, som i døgndrift har arbejdet de seneste fire uger på Syddansk Universitet.

- Robotten skåner sundhedspersonalet for udsættelse for smitte, mens de poder. Samtidig sikrer den også, at podningen foregår på sammen måde hver gang, siger han.

- Vi har på SDU forsket rigtigt meget i styring i robotter. Jeg har selv arbejdet med robotter til sundhedssektoren, så vi tog nogle teknologier, vi havde godt styr på ned fra hylderne og tog afsæt i dem, siger Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

Ud over tekniske udfordringer var robotforskerne opmærksomme på folks mentale modstand mod sundhedsrobotter. De fleste foretrækker per refleks, at det er et menneske, som fører podepinden.

Professor blev selv podet

Med et 3d-printet specialdesignet engangsværktøj holder robotten en podepind og rammer roligt det præcise sted i halsen, hvorfra podningen skal foretages.

Efterfølgende stikker robotten podepinden ned i et glas og skruer låg på, så prøven forsegles.

- Jeg var en af de første, som robotten podede. Det gik rigtigt fint. Jeg var overrasket over, hvor blødt robotten formåede at lande podepinden på det punkt i halsen, som den skal ramme, siger Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

Han forventer, at robotten kan bruges til opsporing af mange andre fremtidige sygdomme end Covid-19, når den driver over.

Nu følger finpudsningen og godkendelsen af robotten som medicinsk udstyr, så robotten kan komme på det internationale marked.

/ritzau/