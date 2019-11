Dansk tv-kendis indgår samarbejde med Great Greenland

redaktionen Fredag, 08. november 2019 - 12:26

- Det er grønlænderne der er stjernerne, ikke mig. Jeg skal ikke komme og lære et af verdens smukkeste og mest autentiske folkeslag at være unikke, det er de helt af sig selv. Jeg skal bare observere og dokumentere.

Det siger den danske tv-kendis og designer Jim Lyngvild i en pressemeddelelse. Han skal nemlig være i Nuuk 'for at prøve at indfange den helt særlige grønlandske ånd, der gennemstrømmer Great Greenlands designs', som han selv udtrykker det.

Elsker Grønland

Jim Lyngvild glæder sig til at tage til Nuuk.

- Jeg vil ønske at jeg kan komme med på sæljagt, blive inspireret på brættet og nyde livet i kolonihavnen. Jeg elsker Grønland helt ind i hjertet, og det er menneskene og landet jeg vil fokusere på. Selvfølgelig er Great Greenlands pelse og produkter smukke i sig selv, men det er kun i samspil med fangerne og dem der virkelig rummer ånden, at produkterne lever. Ingen kan eje eller tage patent på Grønland andre end Grønland selv, fremhæver han.

Vil gøre en forskel

Great Greenland er glad for, at Jim Lyngvild skal til Grønland.

- Hvis Jim kan få flere mennesker til at få øjnene op for den særegne, grønlandske kultur, og også se at de sælskindsprodukter der udspringer af den smukke natur er helt unikke, så har vi sammen gjort en lille forskel, lyder det fra garveriet.

Jim Lyngvild tager til Grønland d. 27 december og vil befinde sig i Nuuk til 2 januar.